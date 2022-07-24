“代购夫妻”骗案追踪 表商追讨350万元货 泰女吞药闹自杀

“代购夫妻”骗数千万元遭全球通缉，有苦主透露，曾飞往泰国追讨价值350万元的名表，泰国女竟吃安眠药闹自杀。

《新明日报》连日来报道，皮佳鹏（26岁，Pi Jiapeng，译音）与泰国籍妻子潘素克·希里维帕（27岁，Pansuk Siriwipa）被指代购名表和名包，至少200人过去半年花逾3200万元购买却没收到货，上百人报警。

有男苦主（35岁，表商）星期六（7月23日）联络《新明》，指从今年2月开始订下73只名表，价值共350万元，一直收不到货，于本月13日报警。

称货运出问题 三次闹自杀

“6月初，顾客向我追货，我质问夫妻，对方称是货运问题，被送回泰国。”

男苦主要求到泰国查货，对方答应，还安排入住位于曼谷的双层豪宅。岂料，该名泰国妻事后在睡房内疑服用安眠药闹自杀。

“当时也没想太多，我们回返狮城后，仍追不到货。”

他透露，这是女子第三次闹自杀，之前两次在狮城，一次于5月在夫妇家发生。

“他们称货运出问题，感到情绪低落，泰国女称吃了8颗退烧药，看似虚弱。”

如今，苦主怀疑对方只是为了拖延交货时间。

被客投诉 只好提告

苦主说，去年底从事手表买卖，与夫妇合作，订购多数都是劳力士，有一半已有顾客买下，如今出不到货，被顾客投诉。为了向顾客交代，他只好入禀法庭提告夫妇，但是如今两人潜逃，相信也不可能在8月出庭应讯。

他也说，男子被捕后，他的一名友人成为担保人，相信对方也是受害者之一。

“我也曾去洋房找人，但已人去楼空。”