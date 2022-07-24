黄循财：要维持社会和谐与凝聚力 须继续保护共同空间

（早报讯）不论是线上或线下，每一个人都须更努力接触与自己不同的人。有了各社群之间的牢固关系作为基础，人们才能在难题出现时找到共同点，跨越身份的界限建立更深刻的理解，并找到社会共同前进的方法。

副总理兼财政部长黄循财星期天（7月24日）在种族和谐资源中心OnePeople.sg举办的种族和谐行动论坛（HarmonyWorks! Conference）上致辞时，强调继续保护社会共同空间的重要。

他说，组屋、熟食中心、学校和国民服役等空间，仍是新加坡人分享共同体验的地方，但在其他方面，人们要团结在一起变得更加困难。

例如，社交媒体让我们与那些有着相同兴趣和热忱的人联系在一起，但也意味着我们很容易回到自己熟悉的群体中，减少社会互动的多样程度。

黄循财说：“随着时间推移，我们如果不小心，会退回到自己的孤岛（silos）中、退回到自己的部落中，与他人的互动更少。如果发生这种情况，这意味着我们将更难理解持有不同观点、生活在不同社群或有着不同生活经历的新加坡人。”

这都会增加误解、不信任和破坏社会凝聚力。黄循财指出，这已经发生在其他国家。以美国为例，20多年前，近三分之二的美国人相当或非常信任同胞的智慧，如今只剩三分之一。

要确保这永远不会发生在新加坡，就必须继续保护所有社群共享的共同空间，即我们的组屋区、邻里和学校，以尽量提高社会不同群体的互动。

除了每一个人须努力接触与自己不同的人，新加坡也须努力确保我国社会是一个人人都能进步并拥有更美好生活的社会。黄循财说：“包容增长对于维护我们社会的和谐、凝聚力和强大至关重要。”