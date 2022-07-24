失火单位发现吸毒用具 61岁男子涉毒被捕

（早报讯）菜市一组屋单位星期六晚上发生火患，民防人员到场灭火后，疑在现场发现一些吸毒用具，住在单位里的61岁男子过后被警方上铐逮捕，押回警局。

这起事件发生在星期六（7月23日）晚上约8时30分，地点在菜市路第23座一房式租赁组屋12楼的一间单位。

民防部队接受《联合早报》询问时说，当局在当天晚上约8时30分，接获上述地点发生火患的通报，火患涉及12楼一单位内客厅的物品。

附近约40人疏散

民防人员赶到后，使用一支水枪将火势扑灭。以防万一，附近约40人被民防人员和警方疏散。

无人在这起火患中受伤，起火原因目前仍在调查中。

警方受询时则说，一名61岁男子因涉嫌毒品相关罪行被逮捕，调查仍在进行中。

记者星期日（24日）下午走访组屋，失火单位的铁门有被撬开的痕迹，单位窗户的外墙也被熏黑。

起火处疑是单位内神台

据了解，起火地点疑是单位内的神台，民防人员和警方到场后，发现单位内有吸毒用具，随后逮捕男子。

12楼住户蔡素珠（62岁，家庭主妇）说，火患发生时她刚好在走廊尽头乘凉，楼下突然来了多辆警车和消防车，她才惊觉有单位起火。

她说，“我和邻居都没看到火光，只看见有烟从失火单位冒出，之后就被疏散到楼下。”

蔡素珠说，失火单位住着一名60来岁的华族男子，他平时独来独往，不跟邻居打交道。

“我傍晚六七点看见他出门，我被疏散到楼下时看见他回来，便告知他家中失火。他过后便跟警察上楼，10点多被警方拷上手铐押走。”

住同一层楼的郭姓退休人士（78岁）事发时在睡觉，没有听到任何声响，直到警方敲门才知道有火患。

她说，“我不常见到这名男子，但曾见过一名陪读妈妈出入单位，所以不确定他是否独居。”