本地周一开盘可关注股票

（早报讯）美国上星期五（7月22日）隔夜股市收低。道琼斯工商指数跌大约138点或0.43％，标普500跌0.93％，纳斯达克指数跌1.87％。

预期银行下半年的盈利不错，本地股市获得银行股支撑，海峡时报指数上星期五全天劲涨29.04点或0.92％，闭市报3181.34点，全周涨2.65％。

星期一（7月25日）亚洲股市开盘走势偏弱。目前日本股市下跌100点或0.37%，澳大利亚和韩国股市小幅涨0.10％和0.40％。

星期一可关注本地股票：

1. 合盛农业（Halcyon Agri）持股49.9％的联营公司HeveaConnect完成第四轮集资，获得Provident Capital Partners、DeClout Ventures以及HeveaConnect的管理层入股。HeveaConnect通过发行新股获得550万美元（约764万新元）资金。 经过这轮集资以及向Provident出售股份后，合盛农业的持股将减少到32.4%。

在这次集资，HeveaConnect的交易前估值（pre-money valuation）为1940万美元，比新加坡交易所2021年投资以来的1650万美元增长了17.5%。

2. 优特科技国际（Oiltek International）再获价值3520万令吉（约1099万新元）的新合同，公司在本年度迄今获得的新合同总额约为8440万令吉。加上新合同，集团的总订单额约为1亿7820万令吉，预计在未来18至24个月内完成。

3. 凯德综合商业信托（CICT）披露，Lim Cho Pin Andrew Geoffrey辞去非执行、非独立董事职务，也卸下执行委员会委员的身份，由Janice Gui Siew Kheng出任非执行、非独立董事。双双即日起生效。

4. 金龙国际（Dragon Group）再次申请延长举行股东大会的期限至9月7日。公司指出，审计师安永会计师事务所只能在8月18日之前提供它对2021财政年度经审计的财报的意见。公司的年度报告和会议通知预计在8月22日和23日才能发布。新交所已于7月22日通知公司，它对公司的申请没有异议。

5. 目前停牌的全美世界（Best World International）回复新加坡证券投资者协会（SIAS）的询问时表示，目前无法确切知道股票最早何时能恢复交易。如果有任何重大进展，将向股东提供最新信息。公司已经开始着手准备向新交所监管公司（SGX RegCo）提呈恢复交易的建议书。