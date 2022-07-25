银行股领涨 本地股市上午涨10.27点或0.32％

（早报讯）银行股领涨，本地股市上午一度回升到3200点以上，是少数上扬的亚洲股市。

本地股市星期一（7月25日）开盘下滑5.33点或0.17％。不过，海峡时报指数很快扭转下滑的趋势，在三只银行股的带领下反转攀高，指数在盘中最高去到3209.76点。

截至中午休市，海峡时报指数报3191.61点，涨10.27点或0.32％。

日本、上海、香港和澳大利亚股市上午下跌0.10％至0.90％左右，韩国股市涨大约0.50％。

本地三只银行股上午都一度涨超过1％。中午休市时，星展集团（DBS）报31.32元，涨0.19％、华侨银行（OCBC）报11.53元、涨0.44％，以及大华银行（UOB）报27.58元、涨0.44％。

大华将于星期五开市前发布第二季和上半年业绩，华侨和星展则分别于下个星期三和星期四发布业绩。

市场普遍认为，美国加息，有利于银行的净利息收益率（NIM），并有助于部分抵消银行收费收入可能减少的不利因素。

美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）于美国时间星期二和星期三召开例行会议。IG市场策略师叶俊荣指出，市场大致预料联储局这次加息75个基点。“联储局针对9月份会议提供的指引也将受到密切关注，市场是预料加息50至75个基点。”

联储局积极收紧货币政策，渣打银行全球研究部主管罗伯特森（Eric Robertsen）认为，风险资产将持续下跌。“我们仍然认为风险资产有进一步下跌的可能，因为市场愈来愈担心经济衰退，而央行仍然以牺牲经济增长为代价来对抗通货膨胀。”

大部分海指股上午都走高，少数下滑的如新翔集团（SATS）盘中一度跌超过2％，截至中午休市报3.93元，下跌1.50％。

新翔集团上个星期五闭市后发布截至6月底的2023财年第一季的业务报告，集团第一季净亏损2250万元。如果不包括政府提供的援助，集团第一集净亏损3190万元。

股价明显受到业绩拖累的还有非海指股奕丰集团（iFAST Corp）。奕丰上个星期六发布最新业绩，今年第二季净亏损269万元，与去年同期取得的702万元净利形成明显落差。

奕丰上午一度跌7.3％，中午休市时报3.72元，跌幅收窄至6.77％。