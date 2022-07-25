跨部门小组公共咨询反馈：家庭医生等专业人员应具备心理辅导技能

（早报讯）家庭医生及社会工作者等专业人员应具备心理辅导技能，及早为有需要的人提供辅导或干预服务，以缓解心理卫生学院和医院急诊室的负荷和压力。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生星期一（7月25日）到非营利组织关怀机构（Care Corner），参与心理健康跨部门工作小组的一场公共咨询小组讨论，并向媒体透露小组目前为止所收集到的反馈。

普杰立受访时指出，小组的重点反馈之一是须在不同类型的专业人员中培养心理健康的辅导技能与知识。

“比如，让社会工作者或社区内的家庭医生具备心理健康辅导技能，病患或客户就有机会在社区内获得这些服务。这除了能缩短他们获得帮助的等待时间，病患也能从已经熟悉的人那里获得服务。”

去年7月成立的心理健康跨部门工作小组旨在监管和协调各项心理健康措施，成员来自多个政府机构、公共与私人业界。工作小组今年5月提出的12项初步建议聚焦于三个重点领域，包括让人们更方便寻求心理健康服务、加强对青年心理健康的支持，以及改善职场相关举措。

小组今年5月底展开公共咨询，目前已有超过800名公众针对小组的初步建议提出反馈。其中，400多名来自不同领域的利益相关者参与了小组讨论，包括青年、家长、医疗机构、社会服务机构、雇主、以及精神疾病患者和他们的看护人。另有近400名公众是通过民情联系组（REACH）的线上问卷发表意见。

公众可继续参与公共咨询，截止日期是8月7日。卫生部鼓励更多公众通过go.gov.sg/mental-health网站参与讨论，咨询结果将帮助制定明年发表的全国心理健康策略。