近八成雇主提供至少一种灵活工作安排

（早报讯）近八成雇主长期提供至少一种灵活工作安排，但求职者甚至是雇员可能并不清楚，人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生呼吁更多公司采纳劳资政灵活工作安排标准，获取认证。

陈诗龙医生星期一（7月25日）出席星展银行迈向未来周（FutureForward Week）时说，最优质的员工希望拥有最好的工作场所，其中一个吸引和留住人才的关键，在于协助他们实现工作与生活和谐。

陈诗龙医生说，灵活工作安排不等于居家办公，灵活工作安排指的是员工可以通过调整工作形式，与公司合作达致双方的共同利益。

他说，兼职、远程办公，以及职务分担（job sharing）也属于灵活的工作安排。

陈诗龙医生指出，近八成雇主长期已提供至少一种灵活工作安排，但许多都没有采纳灵活工作安排劳资政标准，导致求职者甚至是公司员工，都不知道有这种灵活工作安排。“我们希望看到更多的公司采用劳资政标准，将自己定位为不断前进的首选雇主。”

劳资政的灵活工作安排标准于2017年推出，要求企业委任至少一名高级管理人员，负责提倡公司相关措施，并让各部门主管接受培训，以有效公平地评估员工的灵活工作安排申请。

企业必须协助员工了解他们能要求的灵活工作安排种类，包括通过员工网站、人力资源措施，或备忘录传达这些信息。采纳这项标准的企业可在宣传材料使用相关的劳资政标准标志，在招聘时更有竞争力。