国大客座教授被曝学历背景疑造假

（早报讯）在新加坡国立大学商学院担任客座教授的北京大学教授陈春花，近日因被曝光学历背景疑造假，被推上风口浪尖。

58岁的中国籍学者陈春花是北京大学国家发展研究BiMBA商学院院长。除了国大，她也担任华南理工大学工商管理学院客座教授，曾四次获选为《财富》“中国最具影响力25位商界女性”，且出版著作近30本。

她在2017年公众号“春暖花开”发布的一篇文章中称，华为创始人任正非曾与她见面交流，并亲自驾车载她和同行前往会议室。今年7月6日，华为突然“割席”，对此回应说，“华为与陈春花教授无任何关系，华为不了解她，她也不可能了解华为”。

华为撇清关系的举动，也引发网民对陈春花学历的质疑。中国媒体报道，她2001年获取的工商管理博士学位来自爱尔兰欧洲大学，而这所大学疑是一所“野鸡”大学。

据《南华早报》报道，“爱尔兰欧洲大学”没有网站，也不包括在中国教育部承认的25所爱尔兰合法大学中。根据2011年《爱尔兰时报》的报道，这所位于都柏林、自称“大学”的机构未经官方批准运营，且没有办公地点。

《泰晤士报高等教育副刊》2000年2月也曾报道，爱尔兰教育部门在调查一个未经官方批准、自称为“爱尔兰欧洲大学”的机构。

针对陈春花教授的学历背景被质疑一事，国大商学院答复《新明日报》询问时说：“正在调查该教员的学历。”

校方也透露，目前已暂停该教员授课。

《新明日报》记者也询问了国大商学院聘请该教授时是否做好审核工作，但校方的简短回复并未正面回应。

原本发布在国大官网的陈春花的简历，已经被删除。