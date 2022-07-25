华侨银行：我国经济陷技术性衰退可能性不大

（早报讯）我国经济下半年陷入技术性衰退的可能性不大，通货膨胀预计会在10月或11月达到顶峰，之后稍微缓和，但不会回到疫情前的低水平。

华侨银行首席经济师林秀心在华侨银行日前举办的下半年投资展望分享会上，提出上述预期。

林秀心指出，全球经济目前处于增长停滞但通货膨胀上升的局面。今年的基本情景是全球经济增长不会陷入衰退，但部分地区或许会经历短暂和浅层的衰退。

林秀心说，目前的风险是各国主要央行专注于锚定通胀预期，以致它们提前激进加息，即便经济增长在放缓。若这些央行不谨慎，有可能导致经济真正陷入衰退。

至于新加坡，她不认为今明两年经济会陷入衰退，华侨银行对我国今年和明年的经济增长预测分别是3.8％和3.0％。

展望下半年，林秀心认为若外部情况继续恶化，不能排除新加坡会陷入连续两个季度经济环比萎缩的技术性衰退（technical recession），但考虑到我国的制造业和贸易势头仍然强劲、国内消费有所回升等因素，这不是目前所预期的基本情况（base case scenario）。

贸工部日前发布经济预估数据，第二季经济与第一季环比持平，即无增长也未衰退。当局将在8月发布完整的第二季经济报告。

通胀第四季放缓 回不到疫前水平

林秀心预计本地通胀在第四季放缓之后并不会回到疫情前水平，劳动力市场紧张和俄乌战争等因素意味着，即便各国央行继续收紧货币政策，通胀不会那么快下滑。

华侨投资研究公司总经理李彩莲在分享会上指出，成长型公司在目前的环境面临诸多挑战，这些公司的增长预测因此下调。成长型公司一般上通过更多借贷和资金扩充业务，而在高利率的环境下，这些公司相比价值型公司预计受到更严重打击。若经济陷入衰退，成长型公司会受更严重打击。

李彩莲说，新加坡市场的估值并不贵，新加坡海峡时报指数的本益比（Price-Earnings Ratio，简称P/E）相比10年历史平均值低近两个标准差。一般情况下，海指的本益比相比10年历史平均值应处于一个标准差之间。

李彩莲在一份战略报告中说：“整体而言，我们仍然看好新加坡市场。”

她的首选包括腾飞瑞资（Ascendas REIT）、凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）、星展集团（DBS）、星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）、丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）等。