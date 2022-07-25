施罗德与保护国际基金会联合成立Akaria Natural Capital

（早报讯）全球资产管理公司施罗德（Schroders）和保护国际基金会（Conservation International）星期一（7月25日）宣布成立Akaria Natural Capital，推动东南亚自然气候解决方案的投资。

Akaria Natural Capital是本地首个专注于自然资本的影响力投资经理之一。自然资本指的是自然界的天然资产，包括土壤、空气、水源以及各种生物。

根据施罗德发布的文告，Akaria Natural Capital在首五年将把资本部署于东南亚15至20项优质的自然气候解决方案项目。公司也有计划管理投资于区域自然资本解决方案项目的资金，也会向新加坡金融管理局（MAS）申请资金管理执照。

公司由首席执行官艾迪生（Gary Addison）和首席影响力投资官查德维（Simon Chadwick）带领。

这些项目的目标是实现长期回报和正面的环境效益，也为本地社群带来积极影响。这项合作也希望进一步了解如何把资金分配给自然，为发展自然资本投资市场提供支持。

施罗德集团总裁哈里森（Peter Harrison）在文告中说，基于自然的解决方案应该是应对气候变化的解决方案的一部分，它们可以带来丰厚回报。这些解决方案必须是高质量的，也要以当地社群为中心。