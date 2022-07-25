私召车延长调高车资措施 康福征收3元地点附加费

（早报讯）私召车平台Gojek和Grab向乘客收取临时“司机费用”的安排，将延长至今年12月31日。

这是两家公司第二次延长这项安排。Gojek和Grab分别自3月31日和4月1日向乘客收取临时“司机费用”（Driver Fee），协助司机应对燃油价格和营运成本不断上涨。调高车资的安排原本到5月31日结束，后来延长至7月31日，如今再度延长到今年底。

Gojek星期一（7月25日）发文告说，燃油价格依旧不稳定，延长这项收费安排，可继续确保司机收入稳定。

所有10公里以下的路程，乘客须多付5角，10公里以上须多付8角。除了以计程表收费的GoTaxi外，Gojek其他服务包括GoCar、GoCar Premium和GoCar XL都要收取这个临时费用。

Grab受询时也说，会将这个临时安排延长至今年底。除了标准德士服务之外，Grab所有载客服务都会征收5角。

本地德士业者目前将车程距离和等候时间的车资调高1分。这项安排原本到7月底，但跨越德士和宝威已宣布会延长至今年底，其余三家德士公司——康福德高、得运和百胜也打算这么做。

此外，康福德高星期一也在面簿宣布，自8月1日起，下午4时至晚间11时59分从新加坡动物园、夜间动物园或河川生态园德士站上车的德士乘客，须支付3元的地点附加费。这项安排也将实行至今年12月31日。