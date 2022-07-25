华丰股份：可能竞购者都确定不竞购

（早报讯）证券业理事会设下的期限已到，房地产公司华丰股份（Hwa Hong）仍未收到任何可能竞购者通知确定有意提出竞购献议。

证券业理事会之前要求与华丰股份接触的可能竞购者，最迟截至星期一（7月25日）下午5时，向华丰股份明确表明是否会提出收购献议。

随着期限已到而华丰股份没有收到任何可能竞购者通知确定有意提出竞购献议。华丰股份星期一闭市后透露，每一个可能的收购者都通知华丰股份，它们不打算提出收购献议。

目前唯一已对华丰股份提出收购献议的是由华丰股份前集团董事经理王子荣和儿子王荣耀等显著股东组成的财团Sanjuro United。财团已将现金收购价从每股0.37元调高至0.40元，这是最后收购价，即便出现收购者也不会再调整。而且，不论是否出现竞购者，接受献议的最后截止日期都将是8月1日。

财团Sanjuro United提出的是有条件收购献议。收购者与同伙目前已掌控华丰股份的30.70％股权。如果在截止日期时收购者与同伙掌控的股权仍没超过50％，这个收购献议将无效。

董事会劝请股东谨慎交易华丰股份的股票。决定接受或拒绝献议之前，股东应该仔细考虑通知书的内容（包括将董事和独立财务顾问的建议）。

华丰股份星期一股价跌2.56％，闭市报0.38元，低于0.40元的收购价。