新航6月份欧洲航线载客率最高

（早报讯）今年6月份的载客率（passenger load factor）创新高的新加坡航空公司（SIA），在答复投资的提问时透露，6月份欧洲航线区域的载客率最高，达到92.9％，美洲航线区域以91.8％的载客率屈居第二高。

新航6月份载客率达87.8％创新高，是因为国际旅行需求的复苏“异常强劲”，而且所有机舱级别，不论是旅游或公干，几乎所有航线区域都强劲复苏，除了东亚航线区域之外，因为东亚航线区域某些地点仍面对旅行限制。

东亚航线区域在6月份的载客率因此只有72.5％；西亚及非洲航线区域的载客率为86.4％；西南太平洋航线区域的载客率则为89.3％。

这些数据是新航本身的载客率数据，不包括集团旗下的廉价航空公司酷航的数据。

新航星期二（7月26日）将举行常年股东大会。它在举行股东大会之前，于星期一（7月25日）透露了对新加坡证券投资者协会（SIAS）作出的提问的答复。

被问及今后新航是否会设定更高的载客率目标，新航答说：“展望未来，我们将努力实现最佳单位收入（每可用座公里收入或RASK），这是载客率和收益率（yield）的一个函数（function）。”

新航星期一股价跌0.93％，闭市报5.33元。