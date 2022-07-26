（早报讯）美国股市星期一（7月25日）隔夜股指涨跌互现，投资者持续关注本周主要大型公司的财报和美国联邦储备局的加息决定。

道琼斯工商指数下跌0.28%，收于31990.04点；纳斯达克指数下跌0.43%，收于11782.67点；标普500指数上涨0.13％，报3966.84点。

新加坡海峡时报指数星期一闭市报3180.47点，全日微跌0.87点或0.03％。整体交易量9亿7670万股，交易总值7亿7074万元。上升股212只，下跌股217只。

首尔股市星期二（26日）高开，涨0.44%；悉尼股市基本持平，微跌1.57点；东京股市开盘下滑，跌0.77%。

本地股市星期二可关注股票：

1.凯德中国信托（CapitaLand China Trust）在盘前公布2022年上半年财报，信托营收同比增加12.7％至1亿9930万元，净房地产收入（NPI）同比增加15.9％至1亿3953万元，收入增长主要是由于商业园和物流园在上半年的贡献。信托每单位派发4.1分，下跌3.1％，派息日为9月22日。

2.宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）在盘前公布2023年第一季业绩，信托营收同比增加29.8％至4130万元，净房地产收入（NPI）同比增加34.3％至3099万元，业绩增长主要由于沃尔沃斯（Woolworths）总部已于去年11月竣工，以及现有物业租金收入的增加。信托每单位派发2.28分，上涨1.3％，派息日为9月23日。

3.新电信（Singtel）宣布，集团将美国数码行销公司Amobee脱售给在伦敦和纳斯达克上市的广告技术公司Tremor International，脱售估值为2亿3900万美元（3亿3100万新元），预计于9月完成。

4.华丰股份（Hwa Hong）星期一（7月25日）晚上宣布，没有收到任何可能竞购者通知确定有意提出竞购献议。每一个可能的收购者都通知华丰股份，它们不打算提出收购献议。

目前唯一已对华丰股份提出收购献议的是由华丰股份前集团董事经理王子荣和儿子王荣耀等显著股东组成的财团Sanjuro United。财团已将现金收购价从每股0.37元调高至0.40元，这是最后收购价，即便出现收购者也不会再调整。而且，不论是否出现竞购者，接受献议的最后截止日期是8月1日。

财团Sanjuro United提出的是有条件收购献议。收购者与同伙目前已掌控华丰股份的30.70％股权。如果在截止日期时收购者与同伙掌控的股权仍没超过50％，这个收购献议将无效。

5.宝德新加坡（Boustead Singapore）披露，公司非执行、非独立董事Godfrey Ernest Scotchbrook已表示不寻求连任，并将在28日举行的股东周年大会上退任。