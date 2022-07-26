经发局扩大企业创发平台 注入2000万元资金

（早报讯）新加坡经济发展局（EDB）扩大去年5月推出的企业创发平台（Corporate Venture Launchpad），在未来两年注入2000万元资金，支持更多公司开发新增长业务。

除了大型和成熟公司，扩大后的平台也会协助各行业具有突破潜力的区域公司、高增长公司和创投公司，开发原有核心业务以外的新增长业务。

经发局星期二（7月26日）和六家创业工作室（venture studio）签署合作备忘录。它们是波士顿咨询公司数码创投（BCG Digital Ventures）、FutureLabs Ventures、Leap by McKinsey、贝恩公司（Bain & Company）旗下的Next、Rainmaking和Wright Partners。

通过扩大后的企业创发平台，参与的企业和经发局将为概念核实冲刺（concept validation sprint）计划共同出资高达50万元。来到建立与推出新增长业务的阶段时，企业和经发局将共同出资额外50万元，以加快开发业务的步伐。

企业创发平台由经发局属下的创投机构New Ventures负责，专门支持没有创立新业务经验的企业开发创新产品、服务和商业模式。