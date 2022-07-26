本地股市周二早盘起1.54点

（早报讯）市场持续观望美国联邦储备局加息决定以及本地银行的财报结果，本地股市星期二（7月26日）开盘上涨5.88点或0.18％后，一度振荡上行至最高点3191.99点。之后开始回调，但仍然保持在星期一（25日）的支撑点位。

截至中午12时，新加坡海峡时报上扬1.54点或0.05%，报3182.01点，盘中最高点是3191.99点，最低点33174.39点。

亚太区域股市方面，上海、深圳和香港上午表现良好，上涨0.81％至1.49％左右；悉尼和首尔股市也各涨0.35％和0.27％；东京股市则下滑0.04%。

海指成分股方面，10只上扬，15只下跌，五只持平。

领涨的是凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust），分别起1.43%至2.13元，以及起0.76%至2.67元。

领跌的是凯德投资（CapitaLand Investment）和新加坡交易所（SGX），前者跌1.53%元至3.87元，后者跌1.43%至9.66元。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮说，除市场仍在观望美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）的会议结果外，第一家在星期五公布财报的银行，对海指的走势也很关键。她认为，近期海指的表现已让投资者之前恐慌的情绪得到缓解。

她还说，近期机构投资者开始购入本地银行股，让投资者对它们的业绩有所期待。除此之外，各信托也将陆续公布业绩，从已公布业绩的信托来看，它们同样对海指的走势起到支撑作用。

摩根士丹利（Morgan Stanley）私人财富管理顾问Katerina Simonetti认为，最近股市的上扬可能只是熊市反弹，市场仍面临重大风险。在年底前，市场波动会持续，并可能进一步下跌。