本地首个海洋盆地设施 助我国提升海洋工程能力

（早报讯）容量相当于15个奥林匹克泳池，还能模拟3000米深的深海运作环境，本地首个海洋盆地设施可协助科研人员和企业更快测试及采用新一代海洋科技方案，提升我国的海洋工程能力。

新设施位于新加坡国立大学校园内的新加坡海事与岸外工程科技中心（TCOMS）。TCOMS是国大与新加坡科技研究局于2016年联合设立的科研中心，在协助海洋与岸外工程等相关领域采用创新科技方案的同时，支持我国实现海洋安全和应付气候变化的策略。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期二（7月26日）为新设施主持开幕仪式。他在致辞时说，虽然海洋覆盖了地球超过70％的表面，但因环境非常恶劣，至今有超过八成的海洋未被人们探索。业界必须采用创新科技，才能借助海洋为能源、交通和食物等方面提供可持续资源。

尤其在绿色经济这个新兴领域，须先解决一些科技难题，才能让岸外再生能源和海事运输的去碳化在海洋环境条件较恶劣的情况下，更加坚韧、安全和负担得起。张志贤说：“新加坡会继续在新兴增长领域进行战略投资，促进更大的创新。”

张志贤以TCOMS为例，指这个中心可以模拟创新方案运作的恶劣海洋环境，挑战海洋工程科研工作的极限。中心新设的海洋盆地可复制船只和岸外平台运作时面临的海浪和暗流等条件。

“有了这个模拟能力，科研人员就能与企业合作，更好地了解复杂的海洋环境，协助他们验证和改善方案的设计和表现。通过数码科技、人工智能、数据分析和通讯与设计的结合，就能研发出创新解决方案，协助企业转向更智能的运作和资产管理。”