30年无微不至照顾精神病患 高级临床护士获颁总统护士奖

（早报讯）成长时从没想过当护士的阿齐兹，在机缘巧合下通过面试，被安排到心理卫生学院任职，从此踏上了30年的精神护理专业。除了对病患无微不至的照顾，阿齐兹也推出多项计划，让长期住院病患有培养一技之长和重新融入社会的机会，成为今年总统护士奖得主之一。

心理卫生学院高级临床护士阿齐兹（Aziz Bin Ab Hamed，60岁）在1986年申请工作时，偶然看到护士招聘广告后决定一试。三年的培训结束后，他得知自己被派到当时称为板桥医院的心理卫生学院，非常抗拒。

“我对精神病院没有任何理解，所以一开始面对了很多挑战，也很担心自己能否胜任。”

经过两年工作经验的累积，阿齐兹决定报读精神护理课程，之后还分别在2003年和2010年修读了本科和硕士课程。

除了更好地了解精神病患的需求，阿齐兹也不断推行新活动来更好地服务病患，包括推出水培花园、咖啡馆和工艺品工作坊等。已有120名长期住院精神病患在参加不同计划后，成功出院。

“这些活动能让病患获得满足感，同时也培养他们工作和社交的技能，以后更好地融入社会。”

对于获颁总统护士奖，阿齐兹希望自己的经历能够鼓励更多年轻人加入精神护理业，同时改善社会对精神病患者的误解。

哈莉玛总统星期二（7月26日）为六名得奖者颁奖，肯定他们多年来的付出和贡献。另五名得奖者是盛港综合医院护理系助理护理长张棣（46岁）、竹脚妇幼医院护理系副护理处长兼临床专科护理师黄翠莉（47岁）、陈笃生医院护理系副护理处长妮尔玛拉（Nirmala Bte Karmaroon，56岁）、雅西西慈怀病院高级护士教育员刘芳和樟宜综合医院首席护士兼临床专科护理师方月卿。