股市呈风暴前的平静 海指星期二小涨0.37％

（早报讯）亚太股市星期二（7月26日）静候系列“风险事件”到来，包括美国联邦储备局的决策会议结果和科技大企的业绩，新加坡股市也因为经济数据显示增长放慢而谨慎交易。海峡时报指数继续获得银行股的支持偏向上涨，大多数时候在3180点之上，全天攀升11.65点或0.37％，闭市报3192.12点。

东京股市星期二收跌0.16％，首尔和悉尼股市小涨0.39％和0.27％，其余亚太市场也基本上是小幅涨跌；香港、上海和深圳股市例外，它们分别劲涨1.67％、0.83％和1.01％。

路透社报道引述期货经纪公司Oanda的分析师哈尔利（Jeffrey Halley）说：“市场肯定处于观望状态，你看到的是温和的仓位调整。这是风暴前的平静。”他指的是在美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）、一系列美国公司业绩和美国经济增长数据出炉之前的平静。

银河—联昌证券市场分析师萧玮恩受访时也认为，确实可以说是“风暴前的平静”，因为有科技大企业绩将出炉、FOMC会议结果、通货膨胀（俄罗斯已宣布收紧对欧洲的天然气供应），还有美国经济增长数据和个人消费支出价格指数（PCE）于周四和周五出炉。因此各地股市情绪会谨慎些，新加坡市场也因为刚出炉的制造业产值数据显示增长放缓而较谨慎。香港股市劲涨则是因为阿里巴巴将在香港第一上市而带动的利好情绪以及对房地产公司的信心改善。

本地股市星期二整体交易量微增至10亿股，交易总值微跌至7亿4120万元。全场上升股248只，下跌股183只。

海指成份股17只上涨，11只下跌，2只持平。

大华银行（UOB）、华侨银行（OCBC）和星展集团控股（DBS）的股价分别涨0.87％、0.87％和0.58％，收报27.74元、11.60元和31.44元。

新电信（Singtel）股价涨0.76％，闭市报2.64元，交易总值跃居全场第二高。它星期二开市前宣布，将以2亿3900万美元（3亿3100万新元），把美国数码行销公司Amobee脱售给在伦敦和纳斯达克上市的广告科技公司Tremor International，交易预计于9月完成。