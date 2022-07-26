星狮地产信托九座邻里商场租户销售 第三季平均比疫情前高出10％

（早报讯）星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）九座邻里商场的租户销售，在第三季同比增加23％，平均比疫情前水平高出约10％。

星狮地产信托的租户销售，整体上已连续三个季度超越疫情前水平，虽然说商场人流量仍显著低于疫情前水平。

Tampines 1和榜鹅水滨坊（Waterway Point）这两座商场引领信托商场第三季的租户销售表现。它们位列信托的三大零售商场。

信托九座邻里商场的主要租户包括职总平价、Kopitiam、面包物语集团、Dairy Farm Group（包括Cold Storage超市、Guardian药房、7-11便利店）以及美罗（Metro）。

信托星期二（7月26日）闭市后发布截至6月底的2022财年第三季业务报告。它指出，杂货和服务、超市和杂货店、美容和保健、休闲和娱乐以及餐饮业的销售都比较强劲。餐饮业的销售增长是由餐馆和咖啡座带动。

信托第三季商场人流量同比则增加32％，达到疫情前人流量的约79％，虽然复苏较慢但已是疫情以来最高。信托的所有商场的人流量在第三季都取得双位数的同比增长。

信托零售资产组合在第三季的租用率，稍微从第二季的97.8％降至97.1％，但仍然是良好的租用率。

此外，信托的18亿5800万元总贷款有69％是固定利率，负债率为33.9％。新元掉期利率（SOR）/新元隔夜利率（SORA）每增加50基点，估计将导致全年每单位派息减少0.170分。

星狮地产信托星期二股价涨0.87％，闭市报2.31元。