华丰股份董事兼大股东宣布将接受收购献议

（早报讯）目前掌控华丰股份（Hwa Hong）董事会的王氏董事，宣布决定接受财团Sanjuro United提出的全面收购献议，使献议转为无条件，让接受献议的股东都能够获得每股现金0.40元的退出机会。

这等于宣告第三代王氏家族两派，对华丰股份掌控权争夺战的落幕。

华丰股份星期二（7月26日）透露，目前掌控董事会的王氏董事（以执行董事兼代董事经理王荣禄为代表，简称现任王氏董事）在征询顾问的意见后，向股东们宣布，他们和家人（合共持有约29.26％股权）打算接受献议，以便促使收购献议转为无条件。

这是因为王荣耀领导的财团Sanjuro United（简称财团或收购者）提出的是有条件收购献议。收购者与同伙目前掌控华丰股份的30.70％股权。在现任王氏董事宣布委任财务顾问寻找可能的竞购者后，财团把收购价从每股0.37元上调至0.40元，但至今所掌控的股权仍未显著增加。如果在8月1日截止日期时收购者与同伙掌控的股权仍没超过50％，这个收购献议将无效。

根据现任王氏董事，在决定是否以股东身份接受收购献议时，他们了解到他们对收购献议的结果以及献议是否会变成无条件，起着至关重要的作用。他们也知道，如果他们不以股东身份接受献议，股东可能会被剥夺短期内获得现金退出的机会。

在进一步考虑后，鉴于目前的经济环境、收购献议文件第6.2节所述的经济和地缘政治因素以及短期和中期的不确定性，现任王氏董事不希望剥夺少数股东的这个从财务角度来看公平合理的收购献议（按修订后的收购价）的机会。

现任王氏董事对他们已故的祖父、华丰股份创办人王济堂表示敬意，并肯定王济堂对公司的贡献。他们也祝愿收购者、王子荣和王荣耀在今后的工作中一切顺利，并将华丰的遗产和公司的未来委托给收购者。

华丰股份星期二股价回升2.63％，闭市报0.39元，但已连续七个交易日低于0.40元的收购价。