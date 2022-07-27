过去两年吸引26万青年参与活动 *SCAPE将翻新设新区

（早报讯）位于索美塞的*SCAPE青年中心为翻新工程招标，预计在2024年初以全新面貌示人，顺应新趋势支持年轻人发挥创意和探索兴趣。

*SCAPE星期三（7月27日）发文告宣布，*SCAPE青年中心不久后将用一年时间重新构建和规划空间，提供更多合作机会，促进年轻人与业界专家和其他同龄人的互动。

五层楼建筑将重新分为三大区，一楼和二楼的“意识与可持续”区响应年轻人对于永续发展的兴趣，旨在聚集年轻创业者相互交流与共同创作，并提供空间让他们试行新项目、点子和产品。

原本就有音乐和舞蹈活动的三楼和四楼，则划分为自由发挥区，鼓励人们通过不同形式的艺术及试验，表达自我。年轻人也会有更多空间精进技能，并展示给观众。

顺应数码潮流，五楼的创意天堂将成为虚实结合的空间，除了有电玩和电子竞技外，年轻人还可以进行影片、播客和插画等创作。

*SCAPE星期二已展开工程招标，邀请主要工程商加入，目前暂未公布确切施工日期。

执行董事林璤伶说，尽管受到冠病疫情影响，*SCAPE过去两年仍通过主题活动吸引超过26万名青年参与，同时也接触与栽培3000多名年轻人才、网红和领袖。

*SCAPE青年中心的室外空间也会进行一番改造，增加能直接进入中心的斜坡，并去除现有摊位，为未来活动提供更多空间。

工程期间，*SCAPE仍会筹划特色活动，包括全国青年影片奖和本地音乐节“Music Day Out!”。