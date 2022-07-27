（早报讯）美国零售巨头沃尔玛（Walmart）因食品价格上涨，下调季度和全年盈利预测，造成美国隔夜股市全面承压收低。道琼斯工商指数跌大约229点或0.71％，标普500和纳斯达克指数各跌1.15％和1.87％。

新加坡海峡时报指数获得银行股和房地产投资信托的支持偏向上涨，星期二（7月26日）大多数时候在3180点之上，全天微升11.65点或0.37％，闭市报3192.12点。

亚洲股市星期三开盘起落参半，日本和韩国股市目前下跌了大约0.20%，澳大利亚股市上升大约0.20%。

星期三（27日）可关注股票：

1. ESR乐高房地产投资信托（ELOG）发布合并后的首份业绩。第二季每单位派息（DPU）0.7373分，比第一季增加1.9%。由于发行了新单位，能源价格飙升导致电力成本增加，上半年每单位派息同比减少6%至1.46分，派息日是9月27日。从下半年起，信托将从每季度派息一次改为每半年一次。

在亚腾乐歌物流信托（ARA Logos Logistics Trust）贡献之下，信托在第二季的总营收环比增加47.8%至8810万元，净房地产收入增加60.3%至6330万元。可派发收入增加51.2%至4430万元。

ELOG同时宣布，大成街（Tai Seng Street）16号的物业将展开资产提升计划（AEI），并在计划展开前，已有主要租户承租。这名主要租户的10年租赁期包括每年2.5%的租金调升。

2. 新电信（Singtel）合资公司Advanced Info Service Public Company（AIS）披露，中央行政法院撤销仲裁庭的命令，公司没有义务支付National Telecom Public Company索取的赔偿大约311亿元泰铢（约11亿7481万新元），含利息在内。National Telecom可在30天内向最高行政法院提出上诉。

3. 华丰股份（Hwa Hong）现有的王家董事有意接受Sanjuro United的收购献议，从而促进收购献议转为无条件，并允许小股东在调高后的收购价中套现获益。现有的王家董事和他们的直系亲属总共持有1亿9098万股股份，占已发行股数大约29.26%。

4. mDR Limited发布盈利预警，预料截至6月30日的上半年业绩将出现净亏损。公司将在8月12日发布业绩。

5. SMI Vantage回应新加坡证券投资者协会（SIAS）询问时确认，公司到目前为止已经购买了3106台加密货币挖矿机，并选择将加密货币挖矿机部署在最合适的地方，以优化电力成本。公司以商业机密为由，表示无法披露更多相关信息。