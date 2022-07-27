不当使用食品添加剂 九家糕点厂商被令停产

（早报讯）本地九家售卖糕点的厂商因不当使用食品添加剂，新加坡食品局下令它们从星期二（7月26日）起停产受影响产品，直至另行通知。

食品局星期三早上发文告说，当局在这些厂商制作的糕点和面团等，发现高剂量的防腐剂苯甲酸（benzoic acid）或山梨酸（sorbic acid）。

根据新加坡食品条例，糕点产品不准添加苯甲酸或山梨酸，除了馅料，但也不应超标。为安全起见，食品局已指示这些厂商召回受影响糕点产品。

涉事厂商和产品分别是：

■Toh Chuan Kee Foodstuff Pte. Ltd，千层糕（Kueh Lapis）、麻糬皮

■Tongli Food Manufacturing，芋头糕

■AMK Nonya Kueh Pte. Ltd，千层糕、红豆千层糕、黑芝麻千层糕、芋头糕、Lapis、糯米咖椰糕（Kueh Salat）、木薯糕、红薯糕

■Chit Guan Foodstuff Pte. Ltd.，红龟粿（豆沙、花生和芝麻）

■Delight Baker Pte. Ltd.，黑糯米、千层糕、煎蕊糕（Chendol Kueh）、木薯糕

■Thomson Foodstuff Manufacturing，发糕

■Sin Hwa Coconuts Industrial Pte. Ltd，椰丝糯米糍（Ondeh-Ondeh）、木薯糕

■Tiong Bahru Tian Bo Shui Kueh Pte. Ltd.，水粿、九层糕、木薯糕

■Lim Food Industries，饭粿、笋粿