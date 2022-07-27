市场静候联储局决策 本地股市周三早盘疲弱

（早报讯）市场静候美国联邦储备局的政策会议结果，本地股市上午表现疲弱。

联储局于美国时间星期二（7月26日）和星期三召开政策会议。在确知联储局的决策前，大部分主要亚洲股市表现疲软。

本地股市星期三（27日）上午大部分时间都在3178点至3193点之间徘徊。截至中午休市，海峡时报指数报3184.61点，下跌7.51点或0.24％。

上海和韩国股市下滑0.1％至0.5％左右，香港股市下跌1.5％。

大华银行全球经济和市场研究部指出，到目前为止，市场的共识是联储局这次将加息75个基点。“市场更关注的是接下来的加息路径，即联邦基金利率最适合锚定通货膨胀预期、却不会使经济陷入衰退的水平。”

ING经济师卡内尔（Rob Carnell）认为，联储局作出任何宣布前，投资者都倾向保持警惕，选择如美元这类避险资产。

海指股上午起落参半，占指数比重大约四成的三只银行股下滑，跌幅最明显的是星展集团（DBS）。中午休市，星展报31.28元，下滑0.51％。

马来亚银行证券的一份分析报告指出，银行有周期性。经济衰退的风险不断上升，有可能造成亚细安的银行进入下行周期。“虽然这不是我们预期的基本情况，但随着不确定性增加，我们将区域银行业下调至‘中立’。”

报告认为，那些拥有稳定营运记录，能够提供稳定回报和股息，以及资产负债表稳健的银行，表现将优于同业。“在优先选择方面，我们最看好资产回报率波动最低、股息派发能见度最高的银行。”

在新加坡市场，马来亚银行证券的首选是星展和华侨银行（OCBC），认为这两家银行因净利息收益率（NIM）上扬而受益。北亚市场前景改善，也有利于两家银行的表现。

其他本地个股消息，新达信托（Suntec REIT）上半年每单位派息同比增加15.8％至4.81分。信托指出，派息增加是因为有可派发收入增加了7.1％至1亿2660万元，另外还有1150万元的资本派发（capital distribution）。

新达信托将在8月29日派发4月1日至6月30日这段期间的股息，每单位派息2.419分。信托中午休市时报1.60元，涨0.63％。