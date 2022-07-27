1万5000中学和大专生 可通过线上培训掌握人工智能

（早报讯）为培养新加坡人工智能人才，让更多学生具备人工智能相关知识，1万5000多名中学到大专学府的全职学生将有机会通过在线培训课程学习和掌握人工智能。

教育部通过STEM（科学、技术、工程和数学）和创新与企业资助计划拨出180万元，支持新加坡全国人工智能核心（AI Singapore，简称AISG）为期三年的人工智能学生外展计划，预计超过1万5000名学生可从中受益。外展计划星期三（7月27日）正式推出。

有兴趣参与计划的学生须与至少十名同学组成学生用户组，以完成每个不同级别——初级、中级和高级的课程。学生可自定进度，完成在线学习，掌握Python和R等编码语言技能，探索机器深度学习等课题，培养驾驭变化莫测的世界所需的统计和批判性思维。

完成高级课程 每年500人可得谷歌云证书

学生完成每个级别的课程后都会获得证书，证明他们在人工智能方面的熟练程度。每年500名成功完成高级课程的学生也可获得由谷歌云颁发的行业认可证书。

每年21人可获得实习机会

另外，每年也有21名学生可获得AISG与赞助伙伴提供的实习机会，将知识应用于实际挑战，获得接​​触国防科学技术领域职业的机会。

初级和中级课程申请全年开放，感兴趣学生可通过AISG官网申请。高级课程的下一个申请期为今年8月1日至31日和明年1月1日至31日。