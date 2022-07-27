特需学校新职业教育课程标准 为学生提供更多工作机会

（早报讯）特需学生接下来将有更多实习机会，体验不同性质的工作，旨在扩大学生日后的工作机会，不局限在就业市场的工作。

教育部星期三（7月27日）宣布，将在明年为特殊教育学校推出职业教育课程标准（Vocational Education Teaching and Learning Syllabus）。这个课程标准在现有职业教育标准的基础上改进，更广泛地定义工作，以便为学生提供更多元的工作途径。

这可包括在庇护工作室、针对个人需求打造的工作、志愿工作、居家工作和自雇性质的工作，不局限在就业市场的机会。教育部指出，有了适当的支援，学生也可以通过不同的途径为家庭与社会做出有意义的贡献。

有鉴于此，特需学生在中学阶段时将有更多机会通过社区或学校活动参与工作体验（Work Experience），建立技能。学校可根据学生的进度、兴趣和强项为学生安排实习，让他们在实际的环境中加强技能。

新职业教育课程更着重软技能

新的职业教育课程会更着重于培养学生的软技能，例如解决问题的能力、社交能力等。特需学校的教育课程标准自2020年起已逐步更新，引导教育工作者针对各个学习范围，规划更有效的课程。学习范围包括日常生活技能、艺术、社交情绪、职业教育等。

教育部将与学校协作，支持教育工作者落实更有效的职业教育课程。此外，当局会与新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）共同为职业导师发展培训蓝图，提升他们的水平。

目前，每年有约450名特需学生毕业，约半数从事园艺、餐饮、零售与服务等工作，或到工艺教育学院升学。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士星期三在彩虹中心的义顺园学校为职业教育课程标准主持推介。改进特需学校的职业教育课程是推展我国残障服务总蓝图的工作之一，以更好地支持特需群体。