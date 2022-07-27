遭遇网络伤害女性 年底可通过新热线和免费法律咨询求助

（早报讯）个人私密影像未经同意就被散播，或是在社交媒体平台遭遇性骚扰等网络伤害的女性，今年12月起可通过新设立的电话热线求助，受害者也能获得免费法律咨询。

新成立的非政府组织新加坡妇女发展与支援组织（SG Her Empowerment，简称SHE）将免费提供这些支援服务。SHE也会制定培训手册，教导急救员如何更好地帮助这些受害者。

政府去年设立专门应对网络伤害的群策群力行动联盟“阳光联盟”（Sunlight AfA），而SHE的成立源自阳光联盟的构想。负责探讨如何为受害者提供援助的联盟成员哈兹丽娜星期三（7月27日）受访时分享更多有关SHE未来计划的细节。

百名律师义工团提供法律咨询

SHE将与新加坡律师公会合作，由100名律师组成的义工团队通过法律诊所为遭遇网络伤害的女性免费提供法律咨询。SHE也希望通过新设立的电话热线，第一时间向受害者伸出援手。

为了确保急救员能更好地支持这些女性，SHE也正同联盟与法律公会共同制定一套有关如何应付网络伤害的培训手册。手册内容包括网络伤害的案件，以及应采取的报警和法律程序等。

哈兹丽娜也是新加坡回教妇女协会的会长。她指出，急救员团队初期主要由SHE的辅导员组成，团队日后可能扩大至协会的辅导员或其他合作伙伴的专业义工，为更多女性提供援助。