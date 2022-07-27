8月1日起 四个地点在指定时段的ERP收费上调1元

（早报讯）部分快速公路的车流量增加，造成一些路段拥堵。从8月1日起，四个地点的公路电子收费将在指定时段上调1元，以舒缓交通。

陆路交通管理局星期三（7月27日）发文告说，已完成最新一轮的公路电子收费（ERP）的检讨工作。随着我国从4月26日起进一步放宽社区和工作场所的防疫措施后，快速公路的一些路段开始出现拥堵情况。

为舒缓交通，四个地点的ERP收费会在八个指定时段上调1元。受影响的地点和时段是：

■ 亚逸拉惹快速公路（AYE）过了裕廊镇大会堂往市区方向的三个闸门（早上8时至9时，以及下午5时30分至6时）

■ 中央快速公路（CTE）在布莱德路之后的南向路段，及泛岛快速公路（PIE）支路、转入CTE南向路段的四个闸门（早上8时至8时30分）

■ 往东海岸公园大道（ECP）方向的加冷—巴耶利峇快速公路（KPE）、过了德福立交桥（Defu Flyover）的闸门（早上7时30分至9时）

■ CTE北向路段、过了PIE之后的两个闸门（傍晚7时至7时30分）

其他闸门和时段的收费则没有调整。

陆交局说，经过最新一轮的调整后，收费的地点和时段依旧比疫情前少。陆交局将继续密切观察车速和拥堵情况，评估是否须要进一步调整ERP收费。