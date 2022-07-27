本地股市星期三收盘涨0.41%

（早报讯）本地股市在美国联邦储备局可能再次大幅加息的阴影下，交投情绪谨慎。海峡时报指数星期三（7月27日）上升13.02点或0.41%，闭市报3205.14点。

香港恒生指数收跌1.13%，报20670.04点；上证指数微跌0.051%，报3275.76点；日经指数收升0.22%至27715.75点；韩国KOSPI起0.11%，报2415.53点。

大华银行的最新报告指出，美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）将在新加坡时间28日凌晨2时公布最新利率政策，市场普遍预测联储局这次会加息75个基点，但更关注会议是否会透露接下来利率走势的信息。市场希望能联储局能透露足以抑制通货膨胀，但避免陷入经济衰退的利率水平。

本地股市星期三全场交易量为11亿股，交易额为7亿8595万元。上升股226只，下跌股183只。

领涨的包括扬子江（Yangzijiang）、丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）和大华银行（UOB），涨幅分别为3.87%、1.12%和0.94%，报0.94元、2.71元和28元。

下跌股包括牛奶国际控股（Dairy Farm International）、怡和合发（Jardine C&C）和新翔集团（SATS），跌幅分别为1.69%、1.2%和1.01%，收报2.91元、27.12元和3.93元。