今年第31起致命工业事故 男子落水被螺旋桨击中不治

（早报讯）本地又发生一起致命工业意外，55岁本地男子从船上落水后，被船只的电动螺旋桨击中，当场丧命。这是今年第31起致命工伤意外，人力部呼吁企业改善举报渠道，让工人能够更好地举报工作场所的安全和健康问题。

这起事故发生在7月20日上午11时左右，地点是布拉尼大道（Brani Way）11号的新加坡警察海岸卫队基地。

人力部回复《联合早报》询问时说，一名55岁的本地男性工人从船上落水后，被船只的电动螺旋桨击中。事发时，船上只有他一人。医护人员抵达现场后，当场宣布他死亡。

人力部发言人透露，死者受聘于Citadelle私人有限公司。

人力部正在调查这起事故，并已指示雇主停止所有培训活动。

警方受询时说，初步调查显示，案件不涉及犯罪行为（foul play），案件仍在调查中。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期三（7月27日）出席工作场所安全与卫生颁奖典礼致辞时说，与过去六年同期相比，今年因工伤意外死亡的人数最多。

他说：“最令人遗憾的是，初步调查显示，如果采取正确的工作场所安全和健康管控措施，这些致命工业意外有许多本来是很容易避免的。”

他指出，人力部正加强执法力度与规范，以惩罚在安全与卫生方面表现欠佳的公司。另外，人力部也将提高对举报渠道的认识与使用，让工人能够更好地举报工作场所的安全和健康问题。

今年共有235家企业与个人，因在工作场所安全与卫生方面付出努力而受到肯定，获颁各种奖项。

工作场所安全与卫生理事会主席吴秉华致辞时透露，今年的奖项共收到443份申请，其中新的申请比去年的多一倍。