ESR乐高REIT第二季每单位派息0.737分

（早报讯）ESR乐高房地产投资信托（ESR—Logos REIT）第二季每单位派息0.737分，比第一季增加1.9％。

ESR乐高房地产投资信托星期三（7月27日）发布和亚腾乐歌物流信托（ARA Logos Logistics Trust，简称ALOG）完成合并后的首份业绩。

信托上半年每单位派息同比减少6％至1.46分。信托已于6月23日派发其中的0.91分，其余的0.55分预计9月27日派发。

从2022年下半年开始，信托从每季度派息一次，改为半年一次。

信托上半年总营收增长23.3％至1亿4770万元，净房地产收入增长18.2％至1亿零280万元，主要来自合并ALOG的贡献。

信托指出，净房地产收入增速比营收慢，是因为全球能源价格飙升，经济复苏带来的电力需求增加，导致上半年开支增加。

新经济领域资产占整体投资组合62.7％，信托在上半年的租金调升率为11.4％。

ESR乐高目前的投资组合共有55亿元总资产，并计划在未来12至24个月脱售总值4亿5000万元非核心资产。

同时，ESR集团宣布完成向童锦泉收购信托管理公司ESR-LOGOS Funds Management的65万余股份，也正在向他收购信托的1亿8997万单位。

之后ESR持有管理公司超过九成股权，以及信托的14.4％股权，是最大单位持有人。

信托星期三闭市报0.42元，无起落。