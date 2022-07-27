联明集团全年净利大增66.7％

（早报讯）建筑及发展商联明集团（Lian Beng）截至5月底的2022财年，全年净利大增66.7％至4350万元。

联明集团星期三（7月27日）闭市后发布业绩指出，净利大增是因为各项业务的活动都增加，集团全年营收从2021财年的5亿1450万元增至7亿8830万元，增幅达53.2％。集团每股盈利为8.70分，比2021财年的5.22分增加了66.7％。

鉴于良好的业绩表现，集团董事会建议派发每股2分的免税年终股息。加上2022年1月支付的每股1分中期股息，2022财年全年股息将达到每股3分。

联明集团主席兼董事经理王邦益说：“我们在2022财年的业绩表现，显示我们多元化战略的韧性。我们的建筑业务继续与劳动力短缺、供应链中断和成本上升等挑战作斗争。值得庆幸的是，我们的房地产发展、投资控股和宿舍业务表现良好，它们对集团净利的积极贡献，使我们能够交出一份漂亮的业绩。”

在2022财年，随着防疫安全管理措施的放宽，联明集团建筑业务的营收扬升49.6％至6亿3950万元，但人力和材料成本大幅上涨，使到有关项目的利润受到影响；房地产发展业务营收大增119.0％至9280万元，主要是卖出更多单位和轻工业房地产INSPACE的建筑进展的推动；投资控股及宿舍业务的营收也增加25.5％至5600万元。

集团预计，普遍存在的劳动力短缺以及建筑材料成本的上升，将继续对建筑业务和房地产发展业务带来经营上的挑战，在完成现有项目和限制成本上升的强大压力下，使到施工进度出现延误。此外，目前的利率环境预计将提高集团的借贷成本，从而影响整体利润率。

除去未能预见的情况，集团预计投资控股及宿舍业务将继续带来稳定的经常性收入。目前，集团的建筑订单额为17亿元。考虑到当前的市场条件，集团将有选择地竞标公共和私人领域的项目。

联明集团股价星期三持平，收报0.50元。