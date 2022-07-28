（早报讯）美国联邦储备局如市场所料，加息75个基点来遏制高通货膨胀。联储局主席鲍威尔的评论缓解投资者对加息步伐的担忧，带动美国隔夜股市大涨。

联储局将联邦基金利率目标区间从1.50％至1.75％，上调到2.25％至2.50％。这是联储局今年来第四次在货币政策会议上宣布加息，也是连续两次加息75个基点。

货币政策会议结果出炉后，美国隔夜股市齐欢腾，纳斯达克指数大涨4.06％，道琼斯工商指数和标普500指数分别上扬1.37％和2.62％。

联储局主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上说，接下来几个月内，联储局将寻找“令人信服的”通胀下降的证据，并持续上调利率水平，在9月的会议上再一次进行“超乎寻常的大幅加息”可能是合适的。

当被问及美国经济是否陷入衰退时，鲍威尔回答说，美国经济虽然增速放缓，但就业市场依然强劲，他不认为美国已进入经济衰退。

亚太股市周四开盘呈上升趋势，日本股市上涨0.52％，韩国和澳大利亚股市则分别涨0.77％和0.74％。

海峡时报指数星期三（7月27日）上升13.02点或0.41％，闭市报3205.14点。

以下是星期四（28日）值得关注的股票：

*凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）周四上午发布截至6月底的业绩。今年上半年的每单位派息（DPU）从5.18分增至5.22分，半年可派发收入同比增加3.4%至3亿4730万元。信托指出，业绩表现主要是受到罗敏申路办公楼CapitaSky和三个澳大利亚资产的贡献，以及租金收入增加的带动。

*集永成（Chip Eng Seng）周四上午宣布，集团独资子公司同Sing-Haiyi Pearl和金成兴控股（KSH Holdings）旗下的TK 189 Development，以2亿6000万元标得集体出售项目园景大厦（Park View Mansions）。该房地产由四栋楼组成，每栋有10层楼高，共有160个公寓单位，属于99年地契。

*丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust）周四上午宣布在“优先配售”（preferential offering）计划下，以2.0039元价格发行10亿1838万个单位，今早开始交易。

*房地产公司华丰股份（Hwa Hong）星期三深夜宣布，由于收购者掌控的股权已超过50％，华丰前集团董事经理王子荣和儿子王荣耀等显著股东组成的财团Sanjuro United，向集团提出的收购献议已转为无条件。集团也宣布，收购献议的截止日期是8月1日下午5时30分，不会延长。

*吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）截至今年6月底的上半年可派发收入同比下跌13％至8757万元，但息税折摊前盈利（EBITDA）同比增长10.2％至1亿7255万元。盈利上升的原因是澳大利亚子公司Ixom表现强劲。

*吉宝太恒美国房地产信托（Keppel Pacific Oak US REIT）今年上半年每单位派息（DPU）同比减少4.4％至3.02美分，年化派息率为8.7％。信托上半年可派发收入同比增长5.4％至3154万美元（4377万新元），净房地产收入同比增5.9％至4300万美元。