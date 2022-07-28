酒后打人送院还踢护士 英国男子判监七周

（早报讯）英国籍男子与朋友喝酒后到后巷聊天，结果一言不合把朋友推倒在地，跟着怒气冲冲离开，接着随机袭击一名路过的陌生男子，导致对方一度失去意识，事后被诊断脑震荡、手肘骨折和患上焦虑症等。

被告当时也膝盖受伤送院治疗，但他却情绪激动爆粗口，还扬腿踢伤女护士。

这名醉酒打人的男子是亚当·弗莱彻（Adam William Fletcher，40岁），他面对两项蓄意伤人的控状。他于星期三（7月27日）认罪后，被判坐牢七周。

根据案情，被告在2021年6月25日晚上，在东海岸路附近的酒吧与一名朋友喝酒。

被告当时喝了五品脱（pint）的啤酒后，与朋友到酒吧后巷聊天，但两人不久后就吵起来，开始互相推搡。

过程中，朋友失衡跌倒在地，一名路人担心双方发生激烈冲突，赶紧上前劝阻，被告于是走开。

当晚10时30分，被告看到一名素未谋面的受害者（57岁）迎面朝他走来，他二话不说就一拳打向对方的头部，导致受害者跌倒时头撞地，当场失去意识。

被告随即扬长而去，有路人见状报警处理。受害者数分钟后恢复意识，并被送院接受治疗。

受害者当时被诊断头部淤血，以及手肘和臀部受伤，隔天出现脑震荡的情况，拿了三天病假。X光检查也发现他手肘骨折，须动手术。

受害者事后一直感到焦虑和心情低落，患上严重的焦虑症和创伤后压力心理障碍症，他在两个月内接受五次辅导。

庭上揭露，受害者前后花了3803元的医药费，被告在今年2月已赔偿这笔钱给受害者。

被告当晚打人后，被发现在蒙巴登路一带大喊大叫。他膝盖擦伤，被送院检查。

急诊室的护士当时帮忙抓着被告的脚，方便医生为被告进行静脉注射。不过，被告情绪激动，频频朝护士和医生飙脏话，并怒骂“把你们的手拿开”，更扬腿踢伤一旁的护士，导致护士胸口受伤拿了三天病假。

律师代为求情时指，被告曾是一家招聘公司的主管，育有两岁儿子。他案发时喝醉酒一时情绪失控犯案，他患有高血糖，如今懊悔不已，有意向两名受害者致歉，恳请法官让他以罚款代替监禁。

法官下判时表示，被告酒后闹事，甚至在没有被挑衅的情况下蓄意打伤陌生男子和护士，这些都属于加重刑罚因素，须坐牢以示惩戒。