2021财年发生178起政府数据泄露事件 增近65%

（早报讯）我国2021财政年共发生178起政府数据泄露事件，比2020财年的108起，多了70起或近65%。不过，过去两年并没有发生严重的数据泄露事件。

根据智慧国及数码政府署星期四（7月28日）就如何保护公民数据发表的第三份进度报告，尽管2021财政年的数据泄露事件有所增加，不过并没有任何事件是被评估为高度严重，或对机构或个人造成重大影响的。

报告指出，政府数据泄露事件整体增加，与私人领域和全球的趋势一致，反映了数据交换和使用持续增加的情况。“这也反映了公务员对数据保护的意识提高，不论是否严重都会呈报每一起事件。”

在178起事件中，有14起是公众向政府数据安全联络中心（Government Data Security Contact Centre）举报后发现。该中心是在2020年4月成立，供公众报告涉及政府数据或政府机构的数据事件。

政府在去年7月发布的第二份进度报告中提到，公共机构数据安全检讨委员会提出的24项计划中，政府已落实了其中21项。至于其他三项计划，当局已陆续部署技术措施，以保护数据免受安全威胁，并可如期在2023年底之前完成所有24项计划。

报告说：“政府意识到不可能完全消除数据泄露事件，不过我们应该有专业知识和能力，在事件发生时迅速做出反应。”