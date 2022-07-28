金管局：明年1月起ESG零售基金必须披露投资策略和风险

（早报讯）为了预防“漂绿”，明年1月起，提供环境、社会与治理（ESG）零售基金的经理人，必须披露基金的投资策略以及相关风险。

新加坡金融管理局星期四（7月28日）针对ESG零售基金发布了新的指示。面向新加坡零售投资者的ESG基金，必须说明基金的投资策略、选择投资目标的条件和标准、以及基金的风险和限制。

基金经理人也必须每年向投资者提供最新汇报，说明旗下基金是否达到最初设定的ESG目标。

金管局星期四发布2022年度可持续发展报告。金管局局长孟文能在记者会指出，新的指示有助减少“漂绿”风险，同时协助散户投资者更了解所投资的基金内容。

另外，金管局也将减少它的投资组合里与动力煤开采及油砂活动有关的证券和企业债券投资。将被金管局排除在投资组合外的公司，营收超过10％来自动力煤开采及油砂活动。

孟文能说，当全世界转向更洁净或可再生能源，这些公司的长期发展有限，而且它们能否过渡到干净能源的风险也很高。基于此，他认为，将这些证券和企业债券排除在投资组合外，不影响金管局的长期投资回报。

金管局估计，在2030财年之前，投资组合的加权平均碳排放密度（weighted average carbon intensity）将从2018财年的水平减少多达50％。