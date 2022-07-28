今年上半年九人死于骨痛热症 80万名学生将获防蚊液

（早报讯）我国目前处于骨痛热症高峰期，每周新增病例居高不下，上周通报1062起新病例，比前一周多了142起。今年上半年，骨痛热症已夺走九条人命。

即日起，本地中小学和学前教育中心共80万名学生，将陆续获得由国家环境局和淡马锡基金会派发的防蚊液。社区关怀计划（ComCare）受益者也可到附近的社会服务中心领取防蚊液。

根据环境局和淡马锡基金会星期四（7月28日）发的联合文告，我国正面临严重的骨痛热症疫情。截至上周六（23日），今年已累计2万1350起病例，远超过去年全年的5258起。

文告指出，我国目前有近300个骨痛热症活跃集中区，当中住着超过40万户家庭，传播风险仍然很高。

环境局网站的最新数据显示，这297个活跃集中区里，有93个因累计至少10起病例而列为红色警戒区，其中80个探测到主流的第三型骨痛热症病毒（DENV-3）。

环境局：下来数月确诊病例料会持高

每年6月至10月是本地骨痛热症高峰期，目前还处于初期。环境局指出，今年6月的伊蚊数量比去年同期高出约2％，加上之前较少见的第三型骨痛热症病毒持续扩散，下来数月确诊病例预计会持高。

为提醒学生做好自我防护，就读教育部幼儿园、幼儿培育署监管的学前教育中心、政府资助的婴幼儿早期介入服务中心、中小学、特需学校、回教学校以及私人教育机构的学生，将获得一瓶30毫升含避蚊胺（DEET）的防蚊液，以及宣导防蚊信息的传单。

交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆星期四上午走访培童小学，向学生派发防蚊液和传单。

马炎庆接受媒体访问时说，伊蚊通常在白天时很活跃，而小朋友每天在学校待上至少半天。他建议家长在孩子上学前为他们涂抹防蚊液，尤其是位于骨痛热症红色警戒区的学校。

环境局也会与教育部和幼儿培育署紧密合作，确保所有学校和学前教育中心采取病媒控制措施，及早发现并清除蚊子滋生处。今年第二季，当局在全岛发现约6300个蚊子滋生处，比起第一季增加约25％。