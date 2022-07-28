市场预期加息步伐或放缓 本地股市星期四早盘涨0.17％

（早报讯）美国如市场所料加息75个基点，市场预期下来的加息步伐可能放缓，鼓舞了投资者的情绪，亚洲股市星期四（7月28日）早盘全线上扬，本地股市上涨0.17％。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数微涨5.48点，报3210.62点。整体股市交易量5亿4812万股，交易总值3亿7950万元。全场有229只上升股，下跌股有128只。

占海指权重最大的本地三只银行股全面上扬，星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）分别上升0.35％、0.26％和0.96％，报31.76元、11.63元和28.27元。

区域股市方面，上海、日本、深圳和韩国股市分别上涨0.57％、0.22％、0.69％和0.89％。

美国联邦储备局主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上暗示，9月可能会再加息75个基点。他也表示当局可能会在某个时间放慢加息步伐，但这还得看经济数据。

ING集团发布的报告指出，联储局的当务之急是控制通胀，但他们认为当局下来会在联储局公开市场委员会（FOMC）会议上放慢加息步伐，今年9月和11月预计加息50个基点，12月则加息25个基点。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说，联储局如市场所料加息75个基点。继美国隔夜股市大涨后，海指也小幅走高。“不过，海指在这之前已连续四个交易日上涨，所以海指可能会出现套利活动。”

他指出，海指目前在250天移动平均线附近徘徊。技术指标显示海指看涨，如果海指继续上升，那么近期的主要阻力位会在3250点左右。支撑水平为3150点至3160点，也就是50天移动平均线左右。