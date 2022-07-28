调查：八成本地居民满意政府防疫表现 最关注民生医疗课题

（早报讯）新加坡迈入与冠病共存阶段后，每日确诊人数虽曾一度飙升至超过2万人，防疫政策的时紧时松也造成一些不便。不过一项最新调查显示，本地居民对政府的防疫表现满意度仍高达八成，60岁以上群体的满意度甚至超过90％。

相比之下，台湾虽然在防疫初期交出了漂亮的成绩单，但过去一年当地出现疫苗和检测仪不足的问题，导致人们对相关政策失去信心，产生不满情绪，有近六成的民众不满意政府的防疫表现，而且年纪越大者，不满程度越显著。

《联合早报》与台湾《远见杂志》合作进行“2022世代价值观调查”，这项针对本地和台湾居民的调查分别在今年五六月和六七月之间通过网络问卷方式进行，参与调查的本地和台湾居民均超过1000人。

调查也发现，新台两地民众都认为俄罗斯是俄乌战争的罪魁祸首，最有可能结束这场战事的也是俄乌两国自己。

不过，如果有第三方介入调停，本地民众认为中国大陆最有能力充当“解铃人”的角色（15.4％），台湾民众虽然有15.9％也这么认为，但有更多人看好美国（23.3％）。

至于新台两地民众最重视的课题，“民生与经济”和“医疗”在两地都占据前两位，排第四的也同样是“国际局势”。排第三的在新加坡是“住宅”，台湾则是“教育”课题。

调查结果也颠覆了“年轻一代不关心天下大事”的普遍印象。无论是新加坡或者台湾，30岁以下群体对国际形势的重视比率都高于整体平均值。

物价上涨是全球共同面对的问题，新台两地民众的“节流”方式也略有不同。参与调查的本地居民超过一半会减少购买非日常必需品的开销，但台湾居民倾向于减少娱乐方面的开销。

两地民众最主要的“开源”方式则都是进行投资，但第二选择方面，有更多本地居民选择兼职打工，台湾民众则有较多倾向于“自我充实提升和进修”。

疫情改变了人们的工作方式，两地民众都有超过一半更偏向于远程工作，而且越年轻的群体越是支持新的工作模式，不过新加坡居民更愿意远程工作。

这是《联合早报》和《远见》第三次合作进行跨地区调查。

2015年，《联合早报》和《远见》连同北京的零点研究咨询集团和香港大学民意研究计划，完成了“四地华人社会进步指标调查”，从政府施政、国会效率、媒体可信度和贫富分配等九大指标，观察四地华人社会的进步程度。

两家机构2017年的再次合作，则改同上海东方传媒集团旗下《第一财经》和香港教育大学香港研究学院一起进行“四地青年反转力”调查，了解青年实现梦想的能力，以及对社会经济前景的态度。