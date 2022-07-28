红狮邻里试跳让公众近距离观赏

（早报讯）为迎接国庆，红狮跳伞队星期四（7月28日）走入碧山和北波那维斯达两个邻里试跳，吸引好些公众围观近距离目睹他们从天而降的瞬间。

红狮跳伞队星期四早上9时19分和9时35分，分别于碧山第8站（Junction 8）旁的空地和北波那维斯达路旁、靠近锦茂熟食中心的空地进行试跳。这是红狮跳伞队第三度走入邻里，让无法亲临滨海湾浮动舞台的国人也能感受国庆气氛。

碧山与北波那维斯达分别有七名与六名跳伞队员依次从空中降陆，最后一名队员身挂着国旗，让国旗在天空中飘扬。

不少公众在烈日当空的早上，手举相机等待逾半小时，就为了捕捉红狮跳伞队万尺高空跃下瞬间。

住在淡滨尼的摄影爱好者曾宝娟（57岁，退休者）早上8时30分便前往碧山第8站旁的空地拍摄红狮划过天际的画面。她说：“这是我第一次拍摄红狮试跳，这里比较空旷，因此能捕捉到不同角度的画面。”

北波那维斯达路附近的空地吸引了30多名来自小小学庭（The Little Skool House）托儿所的幼童坐在操场旁观看，每人高举小国旗，展现爱国精神。

副总理兼财政部长黄循财星期四在面簿贴文透露，他日前走访了红狮跳伞队、C-130运输机空勤人员，以及参与今年国庆庆典的新加坡空军部队人员。

他说：“在黎明时分，我们的红狮跳伞队已经为他们的彩排做好准备。我看见他们在飞行前的准备工作中是多么专注和集中，以及他们坚固的情谊。”

国庆庆典五场邻里嘉年华8月6日和7日登场，公众8月7日上午8时40分和9时10分，可分别在碧山和北波那维斯达一睹红狮跳伞队风采。