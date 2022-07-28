DFI零售集团上半年净亏5200万美元 每股派1美分中期股息

（早报讯）受冠病疫情影响，经营巨人超市（Giant）、7-11便利店、冷藏超市（Cold Storage）和佳宁药房（Guardian）的DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）截至6月底上半年净亏5200万美元（7180万新元），其中6000万美元亏损是来自中国大陆和香港的联号公司。它预期全年盈利将显著下跌。

DFI零售集团星期四（7月28日）闭市后发布业绩时说：“大流行病继续对集团的所有业务产生重大不利影响，中国大陆和香港业务在第一季尤其困难。盈利也受到了供应链和通货膨胀压力的影响。因此，预计集团全年的盈利将显著低于2021年的水平。然而，集团对旗下各品牌的优势仍然充满信心，并相信随着大流行病的影响减弱，正在进行的额外投资将为集团带来可持续增长。这些额外投资旨在提高数码能力、改善商店和集团的运营标准。”

集团上半年总销售额同比微增1％至140亿2800万美元，集团每股净亏3.81美分。董事会建议在10月12日派发每股1.00美分的中期股息，股票注册截止日期是8月19日。

它在业绩报告中指出，在集团的子公司中，健康和美容业务的盈利的强劲增长，以及宜家（IKEA）的贡献增加，被杂货零售业务和便利店业务盈利贡献的减少所抵消，后者面对通货膨胀和冠病大流行导致的持续的顾客行为转变。冠病疫情已导致在家用餐的程度下降。

集团旗下联号对集团上半年业绩表现影响显著，尤其是受到中国大陆永辉超市的第四季业绩巨额亏损的影响。香港的美心集团（Maxim's Group）餐馆的业绩也受到香港冠病病例激增和政府对餐饮业实施限制的重大不利影响。

DFI零售集团星期四股价涨0.34％，闭市报2.92美元。