七月鬼门开 居民焚烧冥纸更环保

（早报讯）今晚鬼门关开，不少组屋区的居民响应焚烧冥纸规范行动联盟的号召，用更环保的方式焚烧冥纸、拜祭亡魂，祈求平安。

星期五（7月29日）是农历七月初一，是华人传统习俗中鬼门开的日子。不少组屋区的居民从星期四（28日）深夜11时开始，就开始准备祭祀用品。

多数居民都遵守焚烧冥纸的规范，在指定的焚烧桶焚烧，但仍有少数的居民选择在草坪或空地上焚烧，现场也散落着不少冥纸和燃尽的蜡烛等。

大巴窑居民韩泰元（76岁，退休人士）受访时说，比起过去有人抛撒或随地烧冥纸，今年大家都更有环保意识，会在指定的焚烧桶烧冥纸。

住在中峇鲁的郭姓居民（63岁，化工厂职员）焚烧冥纸后，特地将零碎的垃圾收入塑料袋中带走。他说：“我会特地走到大型的焚烧桶烧冥纸。我也格外注意祭拜后不要造成脏乱，不要给邻居造成不便。”

有公众反馈农历七月焚烧冥纸的人数多，但焚烧桶数量有限，有民众不愿排队，选择在草坪、空地上焚烧。

行动党市镇理事会协调主席林谋泉接受《联合早报》访问时说，行动党管理的15个市镇会在听取反馈后，额外添购了4703个新焚烧桶。

其中马林百列市镇会原本有608个焚烧桶，本次新添198个，以确保每座组屋都设有两个焚烧桶。