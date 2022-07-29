大华银行第二季净利同比增加11％至11亿元

（早报讯）在净利息收入增长带动之下，大华银行（UOB）第二季净利同比增加11％至11亿元。

大华银行星期五（7月29日）开市前发布今年第二季和上半年业绩。集团的第二季净利比第一季增加了23％。

董事会宣布派发每股60分的中期股息，股息派发率约为50％。派息日是8月22日。

净利息收益率（NIM）强劲上扬，贷款增长稳健，集团的第二季净利息收入同比增加了18％至18亿6300万元。净利息收益率从第一季的1.58％上升9个基点至1.67％。

净收费收入比去年同期略减3％至5亿6700万元。其他收费收入同比增加6％至2亿7300万元。

集团的资产素质维持坚韧，总信贷成本为22个基点，不良贷款比率为1.7％。

集团上半年取得净利20亿1800万元，与去年同期几乎一致。

大华银行副主席兼总裁黄一宗说，在利率上升和积极的资产负债表管理推动下，集团实现了稳定的净利增长，净利息收入也高于预期。他认为，在利率上升的环境中，将进一步推高集团今年的净利息收益率。

“边境的重新开放和投资流动的恢复，我们持续看到经济活动正在回升。在新加坡，消费者情绪保持良好，就业强劲。鉴于我国的区域中心地位，机构和私人财富的流入仍然稳定。因此，虽然世界各地采取激进的加息将阻碍全球经济增长，但我们对东南亚主要市场的韧性仍然相当乐观。”