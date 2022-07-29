（早报讯）美国隔夜股市全面上扬，道琼斯工商指数涨332点或1.03%，标普500和纳斯达克指数各涨1.21％和1.08％。

亚洲股市在星期四（7月28日）的交易延续美国隔夜股市的涨势，多数都以上升做收。新加坡海峡时报指数涨15.51点或0.48％，收市报3220.65点。

亚洲股市星期五（29日）开盘强劲上扬，日本、澳大利亚和韩国股市目前上升了0.40％至1.10％左右。

星期五可关注的本地股票：

1. 在净利息收入增长带动之下，大华银行（UOB）第二季净利同比增加11％至11亿元。集团的第二季净利比第一季增加了23％。董事会宣布派发每股60分的中期股息，股息派发率约为50％。派息日是8月22日。

集团的第二季净利息收入同比增加了18％至18亿6300万元。净利息收益率从第一季的1.58％上升9个基点至1.67％。净收费收入比去年同期略减3％至5亿6700万元。其他收费收入同比增加6％至2亿7300万元。

2. 雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）上半年每合订证券单位派息（DPS）同比增加14％至2.33分。派息日是8月29日。

信托上半年的总派发增加了20％至7670万元，这包括偿还外币银行贷款而产生的汇兑收益。不包括一次过的收益，由于营运表现更强劲，信托经调整后的派息同比增长120%，达到1.78分。

与去年同期相比，2022年上半年的收入增加了45%至2亿6740万元。每间可出租单位收入（RevPAU）在今年第二季跃升91%至124元，上半年增加60％至96元。

3. 城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）披露，在保留了部分可派发收入作为营运资本后，信托上半年每合订证券单位派息2.04分，同比增加67.2％，可派发收入为2520万元，同比增加68.4%。派息日是8月30日。

在上半年，净房地产收入同比增长37.8%至5100万元，营收增长49.0%至9860万元。

4. 远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）上半年每合订证券单位派息1.54分，同比增加40％，可派收入增加了41％至3060万元。派息日是9月6日。

信托上半年的总营收为4100万元，同比减少1.4%，但净房地产收入增加3.5%至3750万元。

5. 泰国酿酒（Thai Beverage）澄清，公司仍然致力于推动子公司BeerCo Limited分拆上市，并不断评估上市的形式、可行性和适当的时间。公司也考虑所有相关因素，包括当前的市场条件，目前还没有就上市时间做出最终决定。

公司董事会强调，尽管已经获得或将在适当的时候获得所有必要的监管批准，但仍可决定不进行分拆上市。因此，董事会不能确定或保证建议的分拆上市将在适当的时候实现，或以2022年5月5日公告中所述的形式实现。

早前有国际媒体报道，泰国酿酒打算把上市时间推迟到今年9月或10月。