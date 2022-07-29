31万元毒品涉藏酒店房内 一男一女被捕

（早报讯）肃毒局人员在圣淘沙一酒店房间内，逮捕两名涉嫌贩毒的本地男女，共起获黑市价约31万元的大麻、海洛英和冰毒等各种毒品。

中央肃毒局星期五（7月29日）发文告说，当局在27日逮捕涉嫌贩毒的41岁新加坡籍男子和34岁新加坡籍女子。

肃毒人员在这起行动中，共起获约1.893公斤的海洛英、270克冰毒、4.193公斤大麻和七瓶美沙酮（Methadone），这批毒品的黑市价约31万3000元。

其中，1.893公斤的海洛英足以让约900名嗜毒者使用一周，4.193公斤的大麻则是约600瘾君子一周的用量。

根据文告，肃毒人员27日晚上在圣淘沙的一间酒店房间内，搜出1.849公斤海洛英、269克冰毒、663克大麻和六瓶美沙酮。肃毒人员也在房内逮捕了上述的一男一女。

28日早上，两人被肃毒人员带到珊顿大道附近一个私人住宅区内的藏身之所。肃毒人员在单位内起获44克海洛英、1克冰毒、3.53公斤大麻和一瓶美沙酮。

被捕男女驾豪华车

肃毒人员在行动中也查获一辆相信由这对男女驾驶的豪华汽车。

肃毒人员在行动中查获一辆相信由被捕男女驾驶的豪华轿车。（中央肃毒局提供）

根据滥用毒品法令，任何人贩运受管制药物，或是提议贩运受管制药物，或是提议或进行准备贩运毒品，都是犯法的。若是贩运超过250克冰毒、15克海洛英或500克大麻，将面对死刑。

针对两名嫌犯的调查仍在进行中。