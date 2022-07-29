非居民员工回流 第二季就业总人数增6万4400人

（早报讯）本地劳动力市场持续复苏，随着更多非居民员工回流，第二季度的总劳动队伍提速增加，多6万4400人加入职场。

同时，居民就业人口的增加主要集中在资讯通信业、专业服务和金融服务领域，显示本地员工多能找到高技术行业的工作。

人力部星期五（7月29日）发布的《2022年第二季劳动市场报告》预估数字显示，自今年4月起大幅放宽边境限制后，本地劳动力市场持续复苏，总就业人数增加，不仅更多居民找到工作，非居民的就业也强劲反弹。失业率保持在冠病疫情前的水平，裁员人数也保持在较低水平。

报告显示，本地总就业人数（女佣除外）第二季度增幅达1.9%或6万4400人，高于第一季度的1.2%或4万2000人。其中，较大比率的增长来自非居民，主要是建筑和制造业，这也是新加坡居民比率较低的两个行业。

此外，本地失业率自2020年10月达到顶峰以来，一直呈下降趋势，在劳动力市场紧缩及职位空缺数量创下历史新高之际，失业率在2022年2月达到冠病疫情前的水平后，保持稳定。6月的总体失业率为2.1%，居民失业率为2.9%，公民失业率则为3.1%。

第二季度的裁员人数也保持在较低水平（1000人）。人力部指出，业务重组仍然是裁员的首要原因，与最近几个季度的情况一样。