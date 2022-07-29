（早报讯）银行股领跌，本地股市上午高开低走。

本地股市星期五（7月29日）开盘起17.5点或0.54％，上午一度涨了将近24点或0.73％。可是在银行股下跌的影响之下，股市很快回吐所有涨幅。新加坡海峡时报指数中午休市时报3204.51点，跌16.14点或0.50％。

大华银行（UOB）星期五开市前发布第二季和上半年业绩。第二季净利同比增加11％至11亿元，上半年取得净利20亿1800万元，与去年同期几乎一致。大华维持每股派息60分。

尽管第二季业绩符合市场预期，开盘后一度上涨的大华在上午大部分时间处于跌势，中午休市报27.55元，跌了71分或2.51％。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》采访时说，大华的业绩缺乏惊喜，投资者可能先套利。“市场已经预料银行的净利息收益率（NIM）会有所改善，但经济状况的不确定性导致一些投资者不敢过度冒险。”

叶俊荣也指出，大华的整体贷款增长仍有韧性，但同比增长已经放缓。“这与新加坡银行贷款在第二季度下半开始下滑的趋势是一致的，这可能显示接下来贷款增长将进一步放缓。”

彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）估计，大华在下半年会更放慢回注准备金的步伐，在宏观环境充满不确定性的情况下，银行可能更倾向保留在冠病大流行病期间已拨出的准备金。

星展集团（DBS）上午也大幅滑落，跌了1.54％，中午休市时报31.33元；华侨银行（OCBC）下滑1.20％，报11.57元。

尽管三只占指数比重约四成的银行股拖累了大盘，一些海指股因最新发布的盈利表现不错，上午强劲上扬。

香港置地（Hongkong Land）早盘大涨逾7％，中午休市报5.21美元。该公司星期四闭市后发布业绩，上半年转亏为盈，取得净利2亿9200万美元（约4亿零250万新元），扭转去年同期净亏损8亿6500万美元。

香港置地宣布每股派发6美分中期股息，和去年同期一致。

新加坡航空公司（SIA）同样转亏为盈，2023财年第一季取得3亿7000万元净利，逆转上财年同季的4亿零90万元净亏。新航上午涨了2.05％，中午休市报5.47元。