律师公会会长陈锦海 公开病情积极抗癌

（早报讯）本地律师公会会长陈锦海患癌，目前正与病魔斗争，积极抗癌。

新加坡律师公会会长，也是义正律师事务所（TSMP Law Corporation）合伙人的陈锦海（56岁）告诉《海峡时报》，他今年3月份确诊患癌，目前在积极治疗。

他星期三（7月27日）也在LinkedIn帖文中公开病情，写道：“我将与癌症斗争，在庭上为案件努力，也作为律师们的会长为他们作战，直到时间用完。”

他在帖文中未透露癌症情况，受访时仅说病情很少见。

公开病情后和老朋友重新联系上

他也透露，今年2月份开始感到不适，经常发烧且精疲力竭，不时出现身体疼痛。原以为只是因为过劳和睡眠不足，身体才抱恙，后来有时难以站立，才发现出事。

最初，陈锦海只将患癌的消息告诉律师公会理事会、义正律师事务所的同事和他最亲密的朋友。不过，由于多次拒绝出席演讲、活动或面对面的邀请，许多人四处询问他的状况，也有人做了不准确的描述，所以决定公开病情，也因此和许多老朋友重新联系上。

开始写小说 曾出版过两本书籍

陈锦海说，确诊后接受各种积极的治疗方案，包括化疗、免疫疗法和激素疗法，如今仍每三周进行一次疗程。治疗以来，他感觉良好，每晚也会做运动和下棋。另外，他也开始了几十年来一直想做的事情——写小说。他曾在1988年和1989年出版过两本书籍。

陈锦海说，将继续担任律师，并履行律师公会会长的职责。不过，由于免疫系统受损，他目前都待在家中，以远程方式工作。

另外，他与一些同样在和癌症作战的律师们保持联系，互相鼓励，不少陌生人也发送信息对他表示支持。