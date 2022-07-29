时隔两年再登场 旅游展首小时吸引近百人

（早报讯）因疫情时隔两年多后再度登场，革新旅游展星期五下午在滨海湾金沙会展中心推出为期三天的旅游展，首小时吸引近百人。

记者星期五（7月29日）下午走访现场，观察到第一天共有七家大型旅行社参展，包括南和旅行社、大通旅游及中美旅行社等。这较往年的20余家规模缩水超过一半，但业者指出，这只是旅游展回归的开始。

展览主办方新加坡出境旅行社协会（Singapore Outbound Travel Agents Association，简称SOTAA）主席郭瑞彬受访时说，疫情下旅游业面对重重的困难，中国大陆及台湾等主要市场未开放，航班及可以预订的机票数量也有限，因此预计恢复周期较长。

她指出，疫情还在持续，相较往年该展每天吸引1万至1万5000人，目前若能吸引一半人潮，就已是“天大的好消息”。

郭瑞彬说，为了吸引商家参展，协会极力争取为他们大幅减低租金，降低了参展门槛。“以往大概100平方米的展区租金要约2万元，这回将近200平方米的空间租金只需约1万2000元。”

受访业者大都持乐观态度，积极欢迎顾客。南和旅行社总经理黄明辉受访时说，业者感觉像时隔两年“重回自然栖息地”，很多疫情期间被迫去打零工的职员也开心回归。

但他也指出，这次线下旅游展预计人潮大减，因为多个旅行社已提供完善的线上服务和咨询项目。